Вступ до НАТО стане пріоритетом для України після війни, - Стефанішина
Членство в НАТО для України після закінчення війни проти Росії буде пріоритетнішим, ніж вступ до Євросоюзу.
Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
Відповідаючи на запитання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, ніж членство в ЄС, віце-прем'єр дала однозначну відповідь.
"Після закінчення війни членство в НАТО стане пріоритетом для України", - наголосила віце-прем'єр.
За її словами, ухвалення України в НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не вимагатиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.
"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання щодо вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.
Нагадаємо, 30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Після цього дев'ять держав офіційно підтримали євроатлантичну інтеграцію України.
Згодом Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.
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