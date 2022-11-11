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Вступ до НАТО стане пріоритетом для України після війни, - Стефанішина

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 18:48
Вступ до НАТО стане пріоритетом для України після війни, - Стефанішина Фото: вступ до НАТО стане пріоритетом для України після війни (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Членство в НАТО для України після закінчення війни проти Росії буде пріоритетнішим, ніж вступ до Євросоюзу.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Відповідаючи на запитання модератора, чи є вступ до НАТО для України більшим пріоритетом, ніж членство в ЄС, віце-прем'єр дала однозначну відповідь.

"Після закінчення війни членство в НАТО стане пріоритетом для України", - наголосила віце-прем'єр.

За її словами, ухвалення України в НАТО буде зроблено "політичним рішенням" і не вимагатиме проміжних стадій на кшталт Плану дій щодо членства.

"Не можна виключати, що позитивне вирішення питання щодо вступу України до НАТО стане можливим і до завершення війни", - додала вона.

Нагадаємо, 30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Після цього дев'ять держав офіційно підтримали євроатлантичну інтеграцію України.

Згодом Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.

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