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Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 21:50
Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Членство України у Північноатлантичному альянсі є справедливим, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Ми впевнені, що вже показали можливості наших сил усьому світу. За рівнем підготовки, стійкістю нашої системи оборони. Я думаю, що ми щонайменше на тому ж рівні, як і країни-члени НАТО. І думаю, було б справедливо, якби ми були в тому ж колі безпеки та в тому ж альянсі з безпеки", - зазначив президент.

При цьому, за його словами, якщо шлях до НАТО займе довше, ніж хотіла б Україна, то нашій країні необхідні гарантії безпеки.

"Бо всі кажуть, що двері в НАТО відчинені, але потрібно досягти цих дверей", - додав глава держави.

Нагадаємо,30 вересня Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.

Після цього дев'ять держав офіційно підтримали євроатлантичну інтеграцію України.

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Володимир Зеленський НАТО
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