Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Альянс

Странам-членам НАТО следует поддержать заявки Украины на вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на ассамблее НАТО.

"Я призываю вас поддержать наши заявки в ЕС и НАТО. Украинцы не просто верят, украинцы уверены, что мы можем защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границ", - сказал он.

По словам президента, украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания к востоку от нас не сможет угрожать Европе.

"Но чтобы реализовать это, мы должны использовать всю силу нашего сообщества, весь потенциал нашего сотрудничества", - добавил Зеленский.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что после окончания войны против России членство в НАТО будет более приоритетным для Украины, чем вступление в Евросоюз.

Зеленский также называл справедливым членство Украины в НАТО, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах Альянса.

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