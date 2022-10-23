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Зеленський закликав громадян України свідоміше ставитися до споживання електроенергії

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти нині основною мішенню для ракетних ударів визначили енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави закликав українців ще уважніше, ніж раніше, ставтися до необхідності свідомо споживати електрику.

Зеленський наголосив, що від кожного міста і району нині залежить стабільність роботи енергетики всієї країни.

"Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері", - зазначив він.

Водночас президент закликав зважати на інформацію від місцевої влади та енергокомпаній про час здійснення стабілізаційних відключень і планувати свій день, враховуючи ці дані.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, бо нічого не можуть досягти на полі бою.

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