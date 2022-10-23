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Зеленский призвал граждан Украины сознательнее относиться к потреблению электроэнергии

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты сегодня основной мишенью для ракетных ударов определили энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства призвал украинцев еще более внимательно, чем раньше, относиться к необходимости сознательно потреблять электричество.

Зеленский подчеркнул, что от каждого города и района зависит стабильность работы энергетики всей страны.

"Пожалуйста, ограничивайте работу техники, которая потребляет много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером", - отметил он.

В то же время президент призвал учитывать информацию от местных властей и энергокомпаний о времени осуществления стабилизационных отключений и планировать свой день, учитывая эти данные.

Напомним, Зеленский заявил, что российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины