Зеленський закликав ЄС до однієї з найсильніших відповідей на удари Росії по Україні

Україна заслуговує на те, щоб Євросоюз прискорив процес її вступу до блоку. Країна вже готова до відкриття всіх переговорних кластерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до міжурядової конференції ЄС.
"Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, - це пришвидшити наш процес вступу, пришвидшити відкриття кластерів", - сказав президент.
За його словами, часто складається враження, що Україні доводиться боротися сильніше, ніж іншим країнам, щоб просунутися на шляху до Євросоюзу.
"Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Усі в Європі це знають", - додав Зеленський.
Він закликав рухатися вперед із відкриттям кластерів - залишилося ще п'ять після сьогоднішнього відкриття першого.
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Євросоюз відкрив перший переговорний кластер з Україною та Молдовою, який передбачає обговорення основних цінностей і принципів, на яких побудований блок.
Йдеться про верховенство права, демократичні інститути та не тільки.
Перший кластер відкрили на міжурядовій конференції в Брюсселі.
Більш детально про те, що це означає і яким буде шлях України до ЄС після цього, - у матеріалі РБК-Україна.