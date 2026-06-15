Зеленський закликав ЄС до однієї з найсильніших відповідей на удари Росії по Україні

"Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, - це пришвидшити наш процес вступу, пришвидшити відкриття кластерів", - сказав президент.

За його словами, часто складається враження, що Україні доводиться боротися сильніше, ніж іншим країнам, щоб просунутися на шляху до Євросоюзу.

"Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Усі в Європі це знають", - додав Зеленський.

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Він закликав рухатися вперед із відкриттям кластерів - залишилося ще п'ять після сьогоднішнього відкриття першого.