UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський закликав ЄС до однієї з найсильніших відповідей на удари Росії по Україні

22:23 15.06.2026 Пн
2 хв
Президент вважає, що Україні потрібно боротися за членство в ЄС більше, ніж іншим країнам
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president_of_ukraine)

Україна заслуговує на те, щоб Євросоюз прискорив процес її вступу до блоку. Країна вже готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до міжурядової конференції ЄС.

"Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, - це пришвидшити наш процес вступу, пришвидшити відкриття кластерів", - сказав президент.

За його словами, часто складається враження, що Україні доводиться боротися сильніше, ніж іншим країнам, щоб просунутися на шляху до Євросоюзу.

"Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Усі в Європі це знають", - додав Зеленський.

Читайте також:Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС

Він закликав рухатися вперед із відкриттям кластерів - залишилося ще п'ять після сьогоднішнього відкриття першого.

Відкриття першого кластера

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, Євросоюз відкрив перший переговорний кластер з Україною та Молдовою, який передбачає обговорення основних цінностей і принципів, на яких побудований блок.

Йдеться про верховенство права, демократичні інститути та не тільки.

Перший кластер відкрили на міжурядовій конференції в Брюсселі.

Більш детально про те, що це означає і яким буде шлях України до ЄС після цього, - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЄвросоюзВступ в ЄС