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Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО, - CNN

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Вашингтон, Вторник 04 июля 2023 03:27
Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО, - CNN Фото: Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Он — за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО – ред.), это очень важно", - цитирует CNN обственное интервью Зеленского, полная версия которого еще не опубликована.

Как сообщает CNN, по мнению Зеленского, именно президент США - тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.

Зеленский также отметил, что он понимает, что в реальности Украина не сможет вступить в альянс, пока идет война — но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Если Украина получит официальное приглашение в НАТО, то, вероятно, это произойдет на саммите в Вильнюсе. Он пройдет с 11 по 12 июля в столице Литвы. Известно, что его посетит Джо Байден.

В Офисе Президента, в свою очередь, назвали условие, при котором Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. Министр обороны Олесий Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом Альянсе Джулианна Смит также отметила, что страны-члены близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

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