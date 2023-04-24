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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликає партнерів прискорити постачання зброї для завершення війни

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні важливо, аби союзники України були рішучішими, особливо в питанні поставок допомоги, у тому ж числі й озброєння нашим воїнам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

"Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими. Що важливо, я хотів би підкреслити, максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що прискорення поставок допоможе наблизити завершення війни на території України, звільнити нашу землю й відновити повну силу міжнародного права.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з візитом до України прибула прем’єр-міністр Естонії.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, лише поразка Росії у війни, є гарантією нормального життя для Європи. Під час Ради міністрів закордонних справ ЄС він закликав посилити поставки військової допомоги нашим воїнам.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЕстонія