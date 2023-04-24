RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призывает партнеров ускорить поставки оружия для завершения войны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня важно, чтобы союзники Украины были более решительными, особенно в вопросе поставок помощи, в том числе и вооружения нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными. Что важно, я хотел бы подчеркнуть, максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия", - заявил президент.

Зеленский отметил, что ускорение поставок поможет приблизить завершение войны на территории Украины, освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с визитом в Украину прибыла премьер-министр Эстонии.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, только поражение России в войне является гарантией нормальной жизни для Европы. Во время Совета министров иностранных дел ЕС он призвал усилить поставки военной помощи нашим воинам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВладимир ЗеленскийЭстония