Зеленский призывает партнеров ускорить поставки оружия для завершения войны

Сегодня важно, чтобы союзники Украины были более решительными, особенно в вопросе поставок помощи, в том числе и вооружения нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными. Что важно, я хотел бы подчеркнуть, максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия", - заявил президент. Зеленский отметил, что ускорение поставок поможет приблизить завершение войны на территории Украины, освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права.