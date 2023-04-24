Зеленский призывает партнеров ускорить поставки оружия для завершения войны

Сегодня важно, чтобы союзники Украины были более решительными, особенно в вопросе поставок помощи, в том числе и вооружения нашим воинам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными. Что важно, я хотел бы подчеркнуть, максимально быстрыми в поставке обещанной помощи, особенно оружия", - заявил президент.
Зеленский отметил, что ускорение поставок поможет приблизить завершение войны на территории Украины, освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с визитом в Украину прибыла премьер-министр Эстонии.
Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, только поражение России в войне является гарантией нормальной жизни для Европы. Во время Совета министров иностранных дел ЕС он призвал усилить поставки военной помощи нашим воинам.
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