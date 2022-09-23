Зеленський про закінчення війни: хтось повинен вправити мозок керівництву РФ

"Він (Путін, - ред.) точно ніколи не говорить правди і його слова не співпадають з його діями. Питання не в тому, що він 300 тисяч людей мобілізує, питання в тому, що мобілізація у РФ проходить вже давно і ми всю цю інформацію мали від нашої розвідки. Ми знаємо, що ці 300 тисяч, всі ці анкети були заповнені, все за людей давно зробили", - заявив він.

За словами Зеленського, у Росії розраховували на цю мобілізацію і чекали, коли її оголосити, але всі ці місяці в країні відбувалася прихована мобілізація.

"Людей примусово мобілізовували, їх кидали сюди, щоб вони загинули. Коли у них закінчились кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, закінчились пенсіонери - почали брати молодих курсантів. Це просто діти, які приїхали гинути сюди заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати", - заявив він.

Президент зазначив, що Путін буде відправляти людей на війну в Україну, оскільки йому все одно скільки їх тут буде.

"Я б не хотів говорити, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву РФ", - заявив Зеленский.

Він додав, що для України закінчить тоді, коли "ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно".