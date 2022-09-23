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Зеленский об окончании войны: кто-то должен вправить мозг руководству РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Война в Украине не закончится с ликвидацией мобилизованных россиян, принудительно бросаемых на фронт. Война должна завершиться раньше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступления в ходе ежегодного филантропического саммита Forbes 400.

"Он (Путин, - ред.) точно никогда не говорит правды и его слова не совпадают с его действиями. Вопрос не в том, что он 300 тысяч человек мобилизует, вопрос в том, что мобилизация в РФ проходит уже давно и мы всю эту информацию имели от нашей разведки. Мы знаем, что эти 300 тысяч, все эти анкеты были заполнены, все за людей давно сделали", - заявил он.

По словам Зеленского, в России рассчитывали эту мобилизацию и ждали, когда ее объявить, но все эти месяцы в стране происходила скрытая мобилизация.

"Людей принудительно мобилизовывали, их бросали сюда, чтобы они погибли. Когда у них закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, закончились пенсионеры - начали брать молодых курсантов. Это просто дети, которые приехали гибнуть сюда ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать", - заявил он.

Президент отметил, что Путин будет отправлять людей на войну в Украину, поскольку ему все равно, сколько их здесь будет.

"Я бы не хотел говорить, что война закончится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна закончиться раньше, но кто-то должен вправить мозг военно-политическому руководству РФ", – заявил Зеленский.

Он добавил, что для Украины окончит тогда, когда "мы вернем свое, а лишнее нам не нужно".

Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "долевой мобилизации" в его стране.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призывать планируют до 300 тысяч человек.

После этого Зеленский заявил, что у россиян после объявления мобилизации есть несколько вариантов, при которых они могут выжить.

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