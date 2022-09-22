Зеленський дав пораду росіянам, як вижити після мобілізації в РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни після оголошення мобілізації мають кілька варіантів, за яких вони можуть вижити. Одним з них є здавання в полон.

За словами Зеленського, громадяни Росії вже є співучасниками повномасштабної війни проти України, вбивств та тортур українців, оскільки вони мовчали та продовжують мовчати. І зараз для чоловіків у РФ настав час вибору - загинути чи жити. Жінки також зобов'язані обирати - втратити чоловіків, синів, онуків чи намагатися захистити їх від загибелі та війни.

"Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч людей були надруковані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Наша розвідка це довела. Але керівництво РФ готується забрати до армії до мільйона чоловіків. Це те головне, про що вони зараз замовчують... 55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранені, скалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це - варіанти для вас, щоб вижити", - наголосив президент.

За його словами, таке рішення російського керівництва є відвертим визнанням того, що їхня кадрова армія, яку "десятиліттями готували для захоплення чужого", не витримала і посипалася.

"І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ - це не щось на ТБ або в інтернеті, а те, що увійшло до кожного російського дому", - зазначив президент.