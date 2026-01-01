Зеленський заінтригував заявою про важливий день для внутрішньої політики України

Зеленський визначився з новим головою ОП

Нагадаємо, 28 листопада керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подав у відставку. Того самого дня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

Таке рішення ухвалили на тлі чуток про те, що Єрмак нібито фігурував на так званих "плівках Міндіча", які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Цю інформацію правоохоронці станом на сьогодні так і не підтвердили.

При цьому офіційно було відомо, що співробітники НАБУ проводили у Єрмака обшуки.

Джерела РБК-Україна розповіли, що за звільнення Єрмака виступав перший віце-прем'єр Михайло Федоров, а також народні депутати від партії "Слуга народу".

Нового керівника Офісу президента Зеленський не призначив за понад місяць. Сам президент зазначав, що кандидатами на цю посаду є міністр оборони Денис Шмигаль і Федоров, але їх складно буде замінити. Також серед кандидатів були керівник ГУР Кирило Буданов і заступник голови ОП Павло Паліса.

30 грудня голова української держави заявив, що він визначився з кандидатурою нового голови Офісу президента. Про кого йдеться - він не уточнив.