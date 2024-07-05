Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США

"Я дякую Німеччині за Patriot, який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших Patriot. Працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

Водночас на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад президент також наголошував на допомозі від Штатів.

"Між нами, без деталей, але ще сьогодні ми вже отримали посилення окремо від США. Також хочу подякувати. Посилення вже відбулося", - заявив він.