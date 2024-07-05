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Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента.

"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.

В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.

"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.

 

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед саммитом НАТО могут быть новости об усилении украинской противовоздушной обороны.

Похожую информацию сообщало и издание Reuters. Тогда со ссылкой на источник в Госдепе США издание заявило, что "хорошие новости" по ПВО для Украины могут быть озвучены во время саммита Альянса.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины