Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США

"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.

В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.

"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.