Зеленський заінтригував заявою про Крим: Росія буде змушена обрати мир

Якщо в України з'явиться те, про що вона говорила з партнерами під час саміту G7, будуть створені умови, які змусять Росію обрати мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що операція України щодо Криму "чітко прорахована".
"І те, як операція триває, чітко доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що Київ "дуже розраховує" на позитивну відповідь від партнерів України. Він додав, що вони "чітко знають", про що йдеться.
Нагадаємо, упродовж вихідних в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Після цього окупаційна "влада" перекривала рух Кримським мостом, а мешканці Керчі повідомляли про пожежу та густий дим у районі морського порту.
Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили завдали ударів по цілях з обох боків Керченського мосту. За його словами, уражені об'єкти розташовані приблизно за 300 км від лінії фронту.
Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію на території окупованого півострова. Лише за одну ніч було уражено понад 60 важливих військових об'єктів російських окупантів.