Зеленський заінтригував заявою про Крим: Росія буде змушена обрати мир

Глава держави наголосив, що операція України щодо Криму "чітко прорахована".

"І те, як операція триває, чітко доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Київ "дуже розраховує" на позитивну відповідь від партнерів України. Він додав, що вони "чітко знають", про що йдеться.

Фото: Зеленський зробив заяву про допомогу від партнерів (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, упродовж вихідних в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Після цього окупаційна "влада" перекривала рух Кримським мостом, а мешканці Керчі повідомляли про пожежу та густий дим у районі морського порту.