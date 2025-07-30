UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події

Зеленський заінтригував таємними операціями України: від Буданова була "хороша доповідь"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів президенту Володимиру Зеленському про таємні операції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, сьогодні для нього підготували кілька "хороших доповідей".

"Тільки що керівник ГУР (Кирило Буданов - ред.) - щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні", - додав він.

Голова держави не навів будь-якої додаткової інформації.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, тільки вчора, 29 липня, стало відомо, що українські розвідники з Головного управління розвідки Міноборони України провели операцію на Тендрівській косі, що розташована в північній частині Чорного моря.

У рамках операції українським захисникам вдалося ліквідувати особовий склад ворога, знищити комплекс радіоелектронної боротьби "Зонт" і радіолокаційну станцію "Роса".

Також розвідники встановили на Тендрівській косі, яку контролювали російські окупанти, український прапор.

При цьому вчора, 29 липня, у ГУР також повідомили, що ще торік розвідникам уперше вдалося застосувати FPV-дрони у відкритому морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКирило БудановГУРВійна в Україні