Зеленский заинтриговал тайными операциями Украины: от Буданова был "хороший доклад"

Успешные операции ГУР

Напомним, только вчера, 29 июля, стало известно, что украинские разведчики из Главного управления разведки Минобороны Украины провели операцию на Тендровской косе, которая находится в северной части Черного моря.

В рамках операции украинским защитникам удалось ликвидировать личный состав врага, уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

Также разведчики установили на Тендровской косе, которую контролировали российские оккупанты, украинский флаг.

При этом вчера, 29 июля, в ГУР также сообщили, что еще в прошлом году разведчикам впервые удалось применить FPV-дроны в открытом море.

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