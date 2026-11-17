Україна провела блискучу операцію щодо ураження Кримського мосту. Подібні удари по ключових цілях країни-агресорки продовжаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Президент заявив, що сьогодні був сильний день для України і подякував всім причетним до спецоперації по знищенню Кримського мосту.
"Цей міст окупанти побудували зі своєї території у Крим. Ми давно говорили, що досить РФ бити по мостах, по наших містах і селах, по енергетиці, по залізниці, суднах з зерном. Але щоразу Росія обирає шлях ескалації. Тож українські дрони і ракети у відповідь досягли ключової артерії РФ на півдні", - сказав президент.
Особливо Зеленський відзначив українських виробників зброї, завдяки розробкам яких Сили оборони мають потенціал і можливість бити по ворогу.
Також президент пообіцяв продовження ударів по стратегічних цілях у Росії.
"Будуть й інші наші операції у відповідь на російську агресію", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 17 листопада Україна атакувала Кримський міст ракетами "Фламінго". У компанії Fire Point поділилися історичним відео.
Крім того, удар України по Кримському мосту був завданий у найкращий час, оскільки разом співпали політичне, воєнне, геополітичне і технічне вікно для того, щоб реалізувати операцію. Про це заявив політолог Олег Саакян.
Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Кримський міст під ударом. Все про операцію України, яка заблокувала ворогу Азовське море".