Удар України по Кримському мосту був завданий у найкращий час, оскільки разом співпали політичне, воєнне, геополітичне і технічне вікно для того, щоб реалізувати операцію.

Про це політолог Олег Саакян заявив у подкасті РБК-Україна " ЦЕ БАЗА ".

"Якби Україна це зробила (вдарила по Кримському мосту, - ред) без російських ударів по українських мостах, зараз би вже за "валідол" хапалися в Вашингтоні, кричачи, що Україна ескалює, зриває переговорний процес. Путін апелював би до Трампа, що ми "не вмєняємиє" і все інше", - сказав він.

Саакян пояснив, що зараз, коли РФ сама порушила баланс, ніхто в жодній столиці світу не скаже Україні, що вона саботує переговорний процес.

"Та і в Росії будь-які намагання апелювати до цього, що Україна недоговороздатна, зараз будуть виглядати геть кепсько для них же. Тож вікно і політичне, і воєнне, і геополітичне, судячи з усього, співпали разом, як і технічне, для того, щоб ця операція була реалізована", - заявив політолог.

Як наслідок, додав він, складається ситуація "де-факто воєнної блокади Криму", оскільки уражений автомобільний міст неможливо використовувати.

"Ну, власне, він перестав бути мостом. Це на сьогоднішній день найдорожчий в Росії пірс, як з одного боку, так і з іншого боку, який веде в нікуди", - наголосив Саакян.

Він також зазначив, що внаслідок удару по Кримському мосту зараз перекрито судноплавство. Політолог назвав це "бонусом" і припустив, що технічно росіяни зможуть відтягнути уламки конструкції.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст 16 та 17 листопада зазнав двох атак. Після першої супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях, а також деформацію арки.

Після цього, у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.