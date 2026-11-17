У ніч проти 17 листопада Україна атакувала Кримський міст ракетами "Фламінго". У компанії Fire Point поділилися історичним відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного конструктора компанії Дениса Штілермана в Х.

Запуск "Фламінго" по Кримському мосту

Штілерман показав момент запуску "Фламінго" по Кримському мосту сьогодні вночі.

"Для історії", - написав він у дописі.

На відео можна побачити старт щонайменше трьох ракет "Фламінго".

Раніше РБК-Україна писало, що Кримський міст 16 та 17 листопада зазнав двох атак. Після першої супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях, а також деформацію арки.

Після цього у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.