Fire Point показала запуск ракет "Фламінго" по Кримському мосту (відео)
У ніч проти 17 листопада Україна атакувала Кримський міст ракетами "Фламінго". У компанії Fire Point поділилися історичним відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного конструктора компанії Дениса Штілермана в Х.
Запуск "Фламінго" по Кримському мосту
Штілерман показав момент запуску "Фламінго" по Кримському мосту сьогодні вночі.
"Для історії", - написав він у дописі.
На відео можна побачити старт щонайменше трьох ракет "Фламінго".
Раніше РБК-Україна писало, що Кримський міст 16 та 17 листопада зазнав двох атак. Після першої супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях, а також деформацію арки.
Після цього у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Кримського мосту. Він заявив, що Сили оборони використали для цього кілька видів озброєння, зокрема FP-5 "Фламінго", Р-360 "Нептун", "Паляницю", "Руту" та FP-1.