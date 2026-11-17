Удар по Крымскому мосту

Президент заявил, что сегодня был сильный день для Украины и поблагодарил всех причастных к спецоперации по уничтожению Крымского моста.

"Этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым. Мы давно говорили, что достаточно РФ бить по мостам, по нашим городам и селам, по энергетике, по железной дороге, судам с зерном. Но каждый раз Россия выбирает путь эскалации. Поэтому украинские дроны и ракеты в ответ достигли ключевой артерии РФ", - сказал президент на юге .

Особо Зеленский отметил украинских производителей оружия, благодаря разработкам которых у Силы обороны есть потенциал и возможность бить по врагу.

Также президент пообещал продолжение ударов по стратегическим целям в России.

"Будут и другие наши ответные операции на российскую агрессию", - говорит он.