Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Удар по Кримському мосту

Президент заявив, що сьогодні був сильний день для України і подякував всім причетним до спецоперації по знищенню Кримського мосту.

"Цей міст окупанти побудували зі своєї території у Крим. Ми давно говорили, що досить РФ бити по мостах, по наших містах і селах, по енергетиці, по залізниці, суднах з зерном. Але щоразу Росія обирає шлях ескалації. Тож українські дрони і ракети у відповідь досягли ключової артерії РФ на півдні", - сказав президент.

Особливо Зеленський відзначив українських виробників зброї, завдяки розробкам яких Сили оборони мають потенціал і можливість бити по ворогу.

Також президент пообіцяв продовження ударів по стратегічних цілях у Росії.

"Будуть й інші наші операції у відповідь на російську агресію", - каже він.