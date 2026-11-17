Зеленский заинтриговал новыми операциями после удара по Крымскому мосту
Украина провела блестящую операцию по поражению Крымского моста. Подобные удары по ключевым целям страны-агрессора продолжатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Удар по Крымскому мосту
Президент заявил, что сегодня был сильный день для Украины и поблагодарил всех причастных к спецоперации по уничтожению Крымского моста.
"Этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым. Мы давно говорили, что достаточно РФ бить по мостам, по нашим городам и селам, по энергетике, по железной дороге, судам с зерном. Но каждый раз Россия выбирает путь эскалации. Поэтому украинские дроны и ракеты в ответ достигли ключевой артерии РФ", - сказал президент на юге .
Особо Зеленский отметил украинских производителей оружия, благодаря разработкам которых у Силы обороны есть потенциал и возможность бить по врагу.
Также президент пообещал продолжение ударов по стратегическим целям в России.
"Будут и другие наши ответные операции на российскую агрессию", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 17 ноября Украина атаковала Крымский мост ракетами "Фламинго". В компании Fire Point поделились историческим видео.
Кроме того, удар Украины по Крымскому мосту был нанесен в лучшее время, поскольку вместе совпали политическое, военное, геополитическое и техническое окно для того, чтобы реализовать операцию. Об этом заявил политолог Олег Саакян.
Больше деталей - в материале РБК-Украина "Крымский мост под ударом. Все об операции Украины, которая заблокировала врагу Азовское море".