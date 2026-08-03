Зеленський заінтригував новими домовленостями зі США щодо ракетних систем

За словами глави держави, під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів вдалося досягти домовленостей щодо кількох особливих варіантів застосування ракетних систем, а також розширення співпраці між українськими та американськими компаніями.

Зараз триває підготовка відповідних документів і комунікація між підприємствами. Координуватиме цей напрямок заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спільно з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками.

"Буде більше сили для наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Посилення української ППО

Крім того, Зеленський розповів про виконання оборонних домовленостей із міжнародними партнерами. Окрему увагу, за його словами, приділяють посиленню української протиповітряної оборони.

"Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз", - зазначив президент.

Локалізація виробництва західної зброї

Водночас триває робота над локалізацією виробництва необхідних Україні видів західного озброєння.

"Буде суттєве розширення цієї сфери", - повідомив Зеленський, подякувавши європейським партнерам за підтримку локалізації виробництва та спільних оборонних проєктів.