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Зеленский заинтриговал новыми договоренностями с США по ракетным системам

18:54 03.08.2026 Пн
2 мин
Подготовка документов для новых проектов продолжается
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина и США продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, во время недавнего визита в Соединенные Штаты удалось достичь договоренностей по нескольким особым вариантам применения ракетных систем, а также расширению сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.

Сейчас идет подготовка соответствующих документов и коммуникация между предприятиями. Координировать это направление заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса совместно с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями.

"Будет больше сил для наших воинов", - подчеркнул Зеленский.

Усиление украинского ПВО

Кроме того, Зеленский рассказал о выполнении оборонных договоренностей с международными партнерами. Отдельное внимание, по его словам, уделяется усилению украинской противовоздушной обороны.

"Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз", - отметил президент.

Локализация производства западного оружия

В то же время идет работа над локализацией производства необходимых Украине видов западного вооружения.

"Будет существенно расширение этой сферы", - сообщил Зеленский, поблагодарив европейских партнеров за поддержку локализации производства и совместных оборонных проектов.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Украиной о возможном совместном производстве для систем Patriot.

По его словам, США рассматривают разные форматы сотрудничества с Украиной и европейскими партнерами, однако долгосрочное соглашение о производстве до начала этой зимы заключить не удастся.

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