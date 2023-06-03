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Зеленський про захист неба: 50 батарей Patriot - і люди не будуть гинути

Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді росіяни втратять можливість залякувати мільйони людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет, тому Україні потрібно більше таких систем.

"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі - це Patriot. Це навчила ця війна", - сказав президент.

Він зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

"Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути", - додав глава держави.

ЗРК Patriot в Україні

Зенітно-ракетна система, основна у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами.

Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Patriot була однією з перших тактичних систем у Міністерстві оборони США, яка використовувала летальну автономію в бою.

За даними з відкритих джерел, в США станом на 2021 рік налічувалося близько 60 батарей Patriot. Тим часом як в Україні наразі налічується три батареї Patriot, які передали США, Нідерланди та Німеччина.

Раніше повідомлялось, що українські військові змогли вперше збити ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Також в ніч на 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами". Тоді сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

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