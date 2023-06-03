Зеленский о защите неба: 50 батарей Patriot - и люди не будут гибнуть

Зеленский отметил, что американская ЗРК Patriot - это единственное оружие, которое сейчас может сбивать некоторые виды российских ракет, поэтому Украине нужно больше таких систем.

"На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире - это Patriot. Это научила эта война", - сказал президент.

Он отметил, что наличие в Украине ЗРК Patriot просто выключает возможность России запугивать десятки миллионов мирных людей.

"Реальность следующая: 50 батарей Patriot - и в большинстве люди не будут гибнуть", - добавил глава государства.

ЗРК Patriot в Украине.

Зенитно-ракетная система, основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами.

Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.

Ранее сообщалось, что украинские военные смогли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах.

Также в ночь на 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами". Тогда силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

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