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Зеленський про затримання Балоня: вкрав - сідай, ось і все

Новини » Політика     26.06.2020 - 17:37
Зеленський про затримання Балоня: вкрав - сідай, ось і все
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на затримання голови Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Президент підкреслив, що закон один для всіх.

Про це він заявив у ході поїздки в Херсонську область.

Зеленський зазначив, що інформацію про хабарі в Кіровоградській ОДА отримав кілька днів тому від Служби безпеки України.

"Не буду називати прізвища - є докази того, що там відбуваються, м'яко кажучи, неправильні речі, пов'язані з порушенням закону. Закон один для всіх. Тому відразу як отримав інформацію, сказав, що звільню голову ОДА, а правоохоронні органи мають займатися своєю справою. Чим вони і займалися ... Це справедливо. Немає наші - не наші, є вкрав - сідай, ось і все", - зазначив президент.

Нагадаємо, напередодні Національне антикорупційне бюро затримало Балоня на отримання частини хабаря, який він вимагав за те, щоб не заважати діяльності іншого чиновника. За даними слідства, загальна сума хабаря становила майже 2 млн гривень.

До затримання Балоня Кабінет міністрів погодив його відставку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийОбластная государственная администрацияКропивницька область
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