Зеленский забрал гражданство у трех украинцев из-за контрабанды. Возможна депортация

Президент Украины Владимир Зеленский забрал гражданство у троих украинцев, двое из них - фигуранты санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке, а также Араике Амирханяне.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
"Этот указ, согласно процедуре, ушел, в том числе, в МИД и Миграционную службу для соответствующей организационной работы. Надлежащее выполнение президентского указа предполагает и депортацию соответствующих лиц, у которых не будет юридических оснований оставаться в стране", - отметил собеседник.
Отметим, Амирханян официально в санкционном списке СНБО не значится, но по данным источников РБК-Украина, как двое других якобы причастен к контрабандной деятельности.
Напомним, о том, что Зеленский подписал указ о лишении их гражданства Украины стало известно еще на прошлой неделе.
Лишение украинского гражданства связано с наличием гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.
До этого СНБО ввел санкции против так называемой "десятки" украинских контрабандистов.