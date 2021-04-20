Зеленский забрал гражданство у трех украинцев из-за контрабанды. Возможна депортация

Президент Украины Владимир Зеленский забрал гражданство у троих украинцев, двое из них - фигуранты санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке, а также Араике Амирханяне.

"Этот указ, согласно процедуре, ушел, в том числе, в МИД и Миграционную службу для соответствующей организационной работы. Надлежащее выполнение президентского указа предполагает и депортацию соответствующих лиц, у которых не будет юридических оснований оставаться в стране", - отметил собеседник.

Отметим, Амирханян официально в санкционном списке СНБО не значится, но по данным источников РБК-Украина, как двое других якобы причастен к контрабандной деятельности.