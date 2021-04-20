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Зеленский забрал гражданство у трех украинцев из-за контрабанды. Возможна депортация

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 17:30
Зеленский забрал гражданство у трех украинцев из-за контрабанды. Возможна депортация Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Президент Украины Владимир Зеленский забрал гражданство у троих украинцев, двое из них - фигуранты санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке, а также Араике Амирханяне.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"Этот указ, согласно процедуре, ушел, в том числе, в МИД и Миграционную службу для соответствующей организационной работы. Надлежащее выполнение президентского указа предполагает и депортацию соответствующих лиц, у которых не будет юридических оснований оставаться в стране", - отметил собеседник.

Отметим, Амирханян официально в санкционном списке СНБО не значится, но по данным источников РБК-Украина, как двое других якобы причастен к контрабандной деятельности.

Напомним, о том, что Зеленский подписал указ о лишении их гражданства Украины стало известно еще на прошлой неделе.

Лишение украинского гражданства связано с наличием гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.

До этого СНБО ввел санкции против так называемой "десятки" украинских контрабандистов.

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