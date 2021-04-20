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Зеленський забрав громадянство у трьох українців через контрабанду. Можлива депортація

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 17:30
Зеленський забрав громадянство у трьох українців через контрабанду. Можлива депортація Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський забрав громадянство у трьох українців, двоє з них - фігуранти санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Цей указ, згідно з процедурою, пішов, в тому числі, в МЗС і Міграційну службу для відповідної організаційної роботи. Належне виконання президентського указу передбачає і депортацію відповідних осіб, у яких не буде юридичних підстав залишатися в країні", - зазначив співрозмовник.

Зазначимо, Амірханян офіційно в списку санкцій РНБО не значиться, але за даними джерел РБК-Україна, як двоє інших може бути причетним до контрабандної діяльності.

Нагадаємо, про те, що Зеленський підписав указ про позбавлення їх громадянства України стало відомо ще минулого тижня.

Позбавлення українського громадянства пов'язано з наявністю громадянства інших держав: у Альперіна - ізраїльського, у Амірханяна - вірменського, у Єрімічука - румунського.

До цього РНБО ввів санкції проти так званої "десятки" українських контрабандистів.

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