Зеленський забрав громадянство у трьох українців через контрабанду. Можлива депортація

Президент України Володимир Зеленський забрав громадянство у трьох українців, двоє з них - фігуранти санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.

"Цей указ, згідно з процедурою, пішов, в тому числі, в МЗС і Міграційну службу для відповідної організаційної роботи. Належне виконання президентського указу передбачає і депортацію відповідних осіб, у яких не буде юридичних підстав залишатися в країні", - зазначив співрозмовник.

Зазначимо, Амірханян офіційно в списку санкцій РНБО не значиться, але за даними джерел РБК-Україна, як двоє інших може бути причетним до контрабандної діяльності.