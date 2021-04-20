Зеленський забрав громадянство у трьох українців через контрабанду. Можлива депортація
Президент України Володимир Зеленський забрав громадянство у трьох українців, двоє з них - фігуранти санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Цей указ, згідно з процедурою, пішов, в тому числі, в МЗС і Міграційну службу для відповідної організаційної роботи. Належне виконання президентського указу передбачає і депортацію відповідних осіб, у яких не буде юридичних підстав залишатися в країні", - зазначив співрозмовник.
Зазначимо, Амірханян офіційно в списку санкцій РНБО не значиться, але за даними джерел РБК-Україна, як двоє інших може бути причетним до контрабандної діяльності.
Нагадаємо, про те, що Зеленський підписав указ про позбавлення їх громадянства України стало відомо ще минулого тижня.
Позбавлення українського громадянства пов'язано з наявністю громадянства інших держав: у Альперіна - ізраїльського, у Амірханяна - вірменського, у Єрімічука - румунського.
До цього РНБО ввів санкції проти так званої "десятки" українських контрабандистів.