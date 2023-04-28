Зеленський про заборону на імпорт зерна: точно не час будь-кому слідувати за державою-злом

"Окремо обговорили з паном президентом Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Президент сказав, що мова йде про надію, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.

"Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже", - додав президент України.

Зеленський зазначив, що треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї непростої ситуації. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх країн і Європи загалом. Президент пояснив, що саме це він обговорив з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і він постійно контактує з усіма партнерами.