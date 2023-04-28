Зеленський про заборону на імпорт зерна: точно не час будь-кому слідувати за державою-злом

Заборона окремими державами на ввезення української аграрної продукції є деструктивною і зараз точно не час будь-кому слідувати за державою-злом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Окремо обговорили з паном президентом Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції", - йдеться у заяві.
За словами Зеленського, це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Президент сказав, що мова йде про надію, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.
"Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже", - додав президент України.
Зеленський зазначив, що треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї непростої ситуації. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх країн і Європи загалом. Президент пояснив, що саме це він обговорив з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і він постійно контактує з усіма партнерами.
Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України. Про це оголосив голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, яка останнім часом почала втрачати популярність.
При цьому 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту зерна. Але заборона на імпорт залишилася чинною.
Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.
Більш детально про те, чим Польщі не потрапило зерно з України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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