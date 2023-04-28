RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о запрете на импорт зерна: точно не время кому-либо следовать за государством-злом

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Запрет отдельными государствами на ввоз украинской аграрной продукции деструктивен и сейчас точно не время кому-либо следовать за государством-злом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно обсудили с господином президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Президент сказал, что речь идет о надежде, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами.

"Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не пора кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее", - добавил президент Украины.

Зеленский отметил, что нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации. Таково решение, которое учитывало бы интересы всех стран и Европы в целом. Президент пояснил, что именно это он обсудил с Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и он постоянно контактирует со всеми партнерами.

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Об этом объявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которая в последнее время стала терять популярность.

При этом 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна. Но запрет на импорт остался в силе.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия выделит дополнительно 100 млн. евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Более подробно о том, чем Польше не попало зерно из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСовет ЕвропыЕвросоюзШарль Мишель