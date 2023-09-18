Зеленський їде до США: чого чекати від візиту

Зазначимо, станом на сьогодні офіційної програми візиту немає у публічному доступі. Однак у ЗМІ з'явився приблизний графік на 19-21 вересня.

День перший. Дебати на Генасамблеї ООН

Завтра стартують спільні дебати на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Згідно з попередніми розкладами, Володимир Зеленський виступить у першій половині дня 19 вересня.

Тиждень дебатів присвячено темі "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо порядку денного до 2030 року та його цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".

Фото: Володимир Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї ООН і говоритиме про формулу миру (Getty Images)

У перший день з трибуни виступатимуть близько 40 президентів, у тому числі лідери США Джо Байден, Польщі Анджей Дуда, Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, Бразилії Лула да Сілва, Чехії Петр Павел тощо.

Очікується, що у штаб-квартирі ООН у США зберуться понад 140 глав держав та урядів. Ще однією темою дебатів стане притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України та військові злочини.

Про що говоритиме Зеленський

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Зеленський на майданчику ООН відстоюватиме необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією. А також пояснюватиме, чому війна повинна мати справедливий кінець і чому допомога Україні - це внесок у стабільність та відновлення міжнародного права.

Крім того, Зеленський наголосить, що "закінчення війни можна прискорити, якщо буде достатня кількість зброї для України".

Інший представник ОПІгор Жовква ще в серпні повідомив, що президент говоритиме про формулу миру, спеціальний трибунал для Росії та механізм відшкодування збитків від війни. За його словами, візит "у тому чи іншому форматі" буде присвячений зустрічам щодо формули миру.

"Буде багато двосторонніх зустрічей, у тому числі з країнами Глобального Півдня, у тому числі і з інших континентів. Ми максимально використовуємо цю можливість візиту до Нью-Йорка, який, впевнені, принесе вагомі результати", - додав заступник голови ОП.

А постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснював важливість виступу Зеленського на Генеральній асамблеї.

"Наш президент у списку виступаючих стоїть у першій половині першого дня, що дуже важливо. Це, по суті, відображає те місце та значення, яке займає Україна у глобальних питаннях", - говорив він на початку вересня.

День другий. Зеленський на Раді безпеки ООН

Відкрите засідання Ради безпеки ООН відбудеться наступного дня, 20 вересня. І, як заявляв албанський посол Феріт Ходжа, воно пройде за участю українського президента Зеленського.

"Можу майже підтвердити… президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН після початку повномасштабного вторгнення Росії, і перша участь у Раді безпеки ООН тут", - говорив він.

На даний момент саме Албанія головує в Радбезі, що складається з 15 країн-учасниць. Засідання 20 вересня буде присвячене російсько-українській війні.

Німецька сторона повідомила, що канцлер Олаф Шольц "розкаже світовій спільноті про всі жахіття війни та масштаби порушень міжнародного права, а також нагадає про те, що продовольча та енергетична криза, як і глобальна інфляція, є наслідком російських дій".

Фото: на засіданні Ради безпеки ООН може бути присутнім міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)

Примітно, що на засіданні Ради безпеки, можливо, буде й російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ із посиланням на постпреда Росії Василя Небензю.

Як пише Politico, представники України відмовилися коментувати, чи можлива участь Зеленського в такому засіданні разом із Лавровим.

За даними американського видання, Лавров найімовірніше проведе зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня. Однак і українська сторона спробує заручитись їхньою підтримкою. Одне з головних завдань - переконати країни Глобального Півдня тиснути на Кремль, щоб зупинити військову активність Росії у Чорному морі. Крім того, Зеленський має намір заручитися підтримкою країн, які економічно пов'язані з РФ та Китаєм.

Німецьке агентство dpa зазначає, що вся увага буде прикута до того, чи відбудеться конфронтація між Зеленським та Лавровим в кулуарах Генасамблеї чи на Радбезі. Генсек ООН Антоніу Гутерріш підкреслив, що не чекає на будь-який дипломатичний прорив.

"Я хотів би мати можливість виступити посередником у мирних переговорах, але я думаю, що ми далекі від того, щоб це стало можливим", - заявив він.

Що відомо про двосторонні зустрічі у Нью-Йорку

Володимир Зеленський у Нью-Йорку проведе низку двосторонніх зустрічей. Наразі достеменно відомо про переговори з польським президентом Анджеєм Дудою 19 вересня. Однією з тем буде імпорт українського зерна, заборону якого Варшава продовжила в середині місяця.

Дуда у коментарі для польського видання PAP вже заявив, що має намір відстоювати польські інтереси в цьому питанні.

"Те, що українське зерно продається в Польщі, абсолютно не в наших інтересах. Це не на користь наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок, і ми це зробимо, продовжуючи допомагати Україні", - сказав він.

А посол Ізраїлю Михайло Бродський анонсував зустріч Зеленського з прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

"Зустріч прем'єра Ізраїлю та президента України відбудеться у Нью-Йорку у найближчі кілька днів під час засідання Генеральної асамблеї ООН", - написав він у Twitter.

Нещодавно лідери обох країн провели телефонну розмову, сторони обговорили ізраїльську підтримку на фоні вторгнення. Зазначимо, що зустріч у Нью-Йорку буде першою з початку повномасштабної війни. Раніше Нетаньяху критикували за те, що він є чи не єдиним лідером демократичної країни, який досі не наважився відвідати Київ.

Станом на сьогодні анонсів зустрічей з іншими світовими лідерами не було.

День третій. Виступ перед сенаторами та зустріч із Байденом

Як пише The Washington Post, 21 вересня Зеленський вирушить до Вашингтона. Ця поїздка була погоджена з Білим домом, щоб наголосити на важливості задоволення Конгресом запиту про додаткові 24 млрд доларів для допомоги Україні.

На сьогодні не зрозуміло, чи схвалить цю суму Конгрес, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності щодо цього питання. Зокрема деякі праві республіканці на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що США нібито і так надають Україні занадто багато допомоги і мають зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

За даними CNN, український президент відвідає Капітолійський пагорб та звернеться до сенаторів близько 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом). Зустріч із сенаторами організують лідери обох партій у Сенаті - демократ Чак Шумер та республіканець Мітч Макконелл.

Раніше цей же телеканал із посиланням на джерело в Республіканській партії повідомляв, що Зеленський не виступатиме на спільному засіданні Конгресу. Його зверненню передуватиме закритий брифінг Україною для сенаторів, запланований на середу.

Після заходів на Капітолійському пагорбі президент США Джо Байден прийме Зеленського у Білому домі. Минулого тижня дату та місце підтвердив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Він також додав, що промову американського президента з трибуни Генасамблеї ООН значною мірою буде присвячено Україні.

Щодо зустрічі в Білому домі, то нещодавно Зеленський казав, що обговорить з Байденом постачання далекобійних ракетних систем ATACMS. За його словами, є надія, що Україна отримає їх восени, щоб не робити паузи у контрнаступі.

"Я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важлива. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS, це було дуже важливо", - додав він.

Проте, як пише Axios, цього тижня Байден не оголосить про надання ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Дебати з цього приводу в його адміністрації ще продовжуються.

Зазначимо, що поїздка Зеленського до США стане другою з початку повномасштабного вторгнення Росії. Перша відбулася у другій половині грудня 2022 року.

З чим Зеленський приїхав із США 2022-го

Візит українського президента до США у грудні минулого року став першою закордонною поїздкою після російського вторгнення у лютому 2022 року. Напередодні візиту держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив великий пакет військової допомоги на 1,85 млрд доларів.

Фото: Володимир Зеленський серед іншого привіз із США гарантії постачання систем Patriot (Getty Images)

Зеленський спочатку вирушив до польського Жешува, звідки на борту літака ВПС США вирушив до Вашингтона. Там він зустрівся з Джо Байденом, який пообіцяв передати першу батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot для протидії балістичним ракетам РФ. Завдяки цим ЗРК українська сторона отримала можливість збивати "Іскандери" та гіперзвукові "Кинджали".

Також президент України вручив Байдену медаль українського офіцера, відповідального за надану систему HIMARS.

Після зустрічі з американським колегою Зеленський виступив на спільному засіданні Конгресу США із закликом більше допомагати Україні. А також вручив віце-президенту Камаллі Харріс та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі синьо-жовтий прапор із підписами українських військових, які воюють за Бахмут.