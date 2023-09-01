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Зеленський наприкінці вересня вирушить до США

П'ятниця 01 вересня 2023 21:34
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Зеленський наприкінці вересня вирушить до США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський цього місяця відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Також очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у вересні. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України має відбутися 20 вересня.

Візит Зеленського до Нью-Йорка

У кінці липня видання Bloomberg з посиланням на джерело повідомило, що Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН, де він відстоюватиме свою формулу миру.

Українська формула миру

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Цей план спрямований на відновлення контролю над своєю територією, звільнення полонених і притягнення до відповідальності військових злочинців.

Крім того, українська формула миру також враховує важливі аспекти радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, забезпечуючи необхідні гарантії.

Зеленський заявив, що Україна залучає найширше коло партнерів для реалізації формули миру.

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