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Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньяху в Нью-Йорку

Вівторок 12 вересня 2023 22:00
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Зеленський найближчими днями зустрінеться з Нетаньяху в Нью-Йорку Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Нью-Йорку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Зустріч прем'єра Ізраїлю та президента України відбудеться в Нью-Йорку в найближчі кілька днів під час засідання Генеральної Асамблеї ООН", - написав дипломат.

Варто зауважити, що Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з Нетаньяху. Вони обговорили шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню.

Відносини України з Ізраїлем

Від початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Водночас країна допомагає нам у гуманітарних питаннях, хоч й відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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