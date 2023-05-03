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Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Зеленський здійснить візит до Нідерландів, де, як очікується, виступить у Гаазі з промовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsuur.

За даними видання, глава Української держави вирушить до Нідерландів у четвер, 4 травня. Згідно з програмою, промова президента в Гаазі має назву "Немає миру без справедливості".

Про високий візит також повідомляє інформаційне агентство ANP з посиланням на інсайдерів. Водночас у Нідерландському МЗС не підтвердили, але й не спростували це повідомлення.

Про майбутній візит високого рангу з України також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. Так, літак летів із польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де 3 травня був Зеленський.

Згідно з джерелами, урядовий літак зараз прямує до Нідерландів, йдеться у публікації.

Зазначимо, що це стане першим візитом Зеленського до Нідерландів як президента України.

Раніше повідомлялося, що у квітні президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Нідерландам Марку Рютте за рішення передати Україні танки Leopard 2, а також за новий пакет допомоги Україні на суму 274 млн євро.

Нагадаємо, що Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро, і ці кошти підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, в Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського до Берліна, і поїздку можуть скасувати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський 3 травня перебував із робочим візитом у Фінляндії.

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Володимир ЗеленськийГаага