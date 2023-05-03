Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur

За даними видання, глава Української держави вирушить до Нідерландів у четвер, 4 травня. Згідно з програмою, промова президента в Гаазі має назву "Немає миру без справедливості".

Про високий візит також повідомляє інформаційне агентство ANP з посиланням на інсайдерів. Водночас у Нідерландському МЗС не підтвердили, але й не спростували це повідомлення.

Про майбутній візит високого рангу з України також свідчать рухи нідерландської урядової авіації. Так, літак летів із польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де 3 травня був Зеленський.

Згідно з джерелами, урядовий літак зараз прямує до Нідерландів, йдеться у публікації.

Зазначимо, що це стане першим візитом Зеленського до Нідерландів як президента України.