Зеленский едет в Нидерланды и выступит в Гааге, - Nieuwsuur

Президент Украины Зеленский совершит визит в Нидерланды, где, как ожидается, выступит в Гааге с речью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsuur.
По данным издания, глава Украинского государства отправится в Нидерланды в четверг, 4 мая. Согласно программе, речь президента в Гааге носит название "Нет мира без справедливости".
О высоком визите также передает информационное агентство ANP со ссылкой на инсайдеров. В то же время в Нидерландском МИД не подтвердили, но и не опровергли данное сообщение.
О предстоящем визите высокого ранга из Украины также свидетельствуют движения нидерландской правительственной авиации. Так, самолет летел из польского аэропорта в Хельсинки в Финляндии, где 3 мая был Зеленский.
Согласно источникам, правительственный самолет сейчас направляется в Нидерланды, говорится в публикации.
Отметим, что это станет первым визитом Зеленского в Нидерланды как президента Украины.
Ранее сообщалось, что в апреле президент Владимир Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов Марка Рютте за решение передать Украине танки Leopard 2, а также за новый пакет помощи Украине на сумму 274 млн евро.
Напомним, что Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму 274 млн. евро, и эти средства пойдут на гуманитарную помощь и здравоохранение.
Также мы писали, что по данным СМИ, в Украине недовольны анонсом визита Зеленского в Берлин, и поездку могут отменить.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский 3 мая находился с рабочим визитом в Финляндии.
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