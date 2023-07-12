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Зеленський: я не збираюся переконувати Байдена в тому, що Україна має бути в НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що не переконуватиме американського лідера Джо Байдена щодо важливості вступу України до НАТО. На його думку, аргументи повинні бути взаємними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я вдячний Байдену і Конгресу, які є лідерами в допомозі Україні. Я не збираюсь знаходити аргументи, щоб Байден бачив нас в НАТО. Я вважаю, що ці аргументи повинні бути взаємними, бо це є безпека. Я вважаю, що ми потрібні не менш НАТО, ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Впевнений що після війни Україна буде в НАТО", - наголосив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна досі потребує далекобійної зброї, тому це питання ще буде обговорюватися.

"Що стосується іншої зброї, нам потрібна далекобійна зброя, цей дефіцит нікуди не дівся і буду підіймати це питання", - додав президент.

Зеленський розкритикував НАТО

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники ухвалили комюніке, де, зокрема, описали, як бачать вступ України до НАТО. Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

За даними ЗМІ, така риторика українського лідера не сподобалася адміністрації президента США. Також зазначимо, що Зеленський поки не зустрівся з Байденом у Вільнюсі.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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