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Зеленский: я не собираюсь убеждать Байдена в том, что Украина должна быть в НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет убеждать американского лидера Джо Байдена о важности вступления Украины в НАТО. По его мнению, аргументы должны быть взаимными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я благодарен Байдену и Конгрессу, которые являются лидерами в помощи Украине. Я не собираюсь находить аргументы, чтобы Байден видел нас в НАТО. Я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность. Я считаю, что мы нужны не менее НАТО, чем наоборот. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в дальнобойном оружии, поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться.

"Что касается другого оружия, нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся и буду поднимать этот вопрос", - добавил президент.

Зеленский раскритиковал НАТО

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники приняли коммюнике, где, в частности, описали, как видят вступление Украины в НАТО. Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в Альянс.

При этом Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

По данным СМИ, такая риторика украинского лидера не понравилась администрации президента США. Также отметим, что Зеленский пока не встретился с Байденом в Вильнюсе.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Владимир ЗеленскийНАТОДжозеф Байден