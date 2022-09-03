В Чернигове из-за взрыва на выставке оружия начали расследование

Правоохранители начали расследование из-за взрыва на выставке оружия в Чернигове, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Делом занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и Государственное бюро расследований. Производство открыли по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Также в Офисе генпрокурора отметили, что количество раненых выросло до пяти человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Взрыв в Чернигове

Сегодня на Валу в Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов, которую проводили бойцы территориальной обороны. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.

Сначала сообщалось о двух раненых детях. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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