Зеленський: вже отримали рішення щодо нових Patriot, готуємо продовження

Україна потребує ППО

Нагадаємо, днями заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що завдяки пакетам допомоги від партнерів Україна скорочує розрив у військових спроможностях з Росією, але потрібно більше систем ППО та далекобійна зброя.

Зокрема, цього тижня Румунія повідомила про рішення передати Україні свою систему Patriot. Коли саме система ППО потрапить в Україну, не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Але до цього постачання приєднається ще одна країна, яка вирішила залишитись анонімною.

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