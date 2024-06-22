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Міноборони про допомогу партнерів: розрив між Україною та РФ скорочується, але треба більше ППО

Київ, Субота 22 червня 2024 19:39
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Міноборони про допомогу партнерів: розрив між Україною та РФ скорочується, але треба більше ППО Фото: в Міноборони розповіли про вплив допомоги від партнерів (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Нові пакети військової допомоги від партнерів допомагають Україні скоротити розрив у спроможностях з Росією. Але Україна потребує більше систем протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попри потужний тиск росіян, введення нових резервів, перевагу в артилерії, техніці, солдатах, домінування у небі, Силам оборони вдається стримувати агресора та завдавати ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Нові пакети військової допомоги від союзників поступово скорочують розрив між спроможностями українських та російських сил", - сказав Гаврилюк.

Проте, за його словами, головний пріоритет України сьогодні - це посилення протиповітряної оборони, тому дуже важливо, щоб союзники оперативно реагували на нагальні українські потреби.

Крім того, як зазначив Гаврилюк, Україна потребує далекобійної зброї, яка допомогла б знищувати російські носії ракет та бомб, а також літаки на аеродромах та пускові установки.

"Для широкої реалізації такої тактики боротьби нам потрібно більше різних засобів ураження далекого радіусу дії. Більше високоточної та далекобійної зброї в арсеналі Сил оборони дозволить компенсувати російську кількісну перевагу в артилерії, бронетехніці, живій силі", - сказав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Нідерланди разом з іншою неназваною країною передадуть Україні систему ППО Patriot.

А до цього, рішення передати Україні одну систему ППО Patriot ухвалила Румунія.

Загалом, як заявляв президент України Володимир Зеленський, Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб захистити всю свою територію. Але нагальна потреба - 7 таких систем.

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