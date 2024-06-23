Зеленский: уже получили решение о новых Patriot, готовим продолжение

Украина работает над поставкой новых систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время украинская армия нуждается в дальнобойном оружии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Мы уже получили решения о новых Patriot для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставками еще систем ПВО", - сказал президент.
А дальнобойное оружие, по словам Зеленского, позволит Украине ускорить завершение войны.
"И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем скорее удастся принудить Россию к справедливому миру", - подчеркнул он.
Напомним, на днях заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что благодаря пакетам помощи от партнеров Украина сокращает разрыв в военных способностях с Россией, но нужно больше систем ПВО и дальнобойное оружие.
В частности, на этой неделе, Румыния сообщила о решении передать Украине свою систему Patriot. Когда именно система ПВО попадет в Украину, не разглашается.
Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Но к этой поставке присоединится еще одна страна, решившая остаться анонимной.
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