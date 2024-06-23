Зеленский: уже получили решение о новых Patriot, готовим продолжение

Украина нуждается в ПВО

Напомним, на днях заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что благодаря пакетам помощи от партнеров Украина сокращает разрыв в военных способностях с Россией, но нужно больше систем ПВО и дальнобойное оружие.

В частности, на этой неделе, Румыния сообщила о решении передать Украине свою систему Patriot. Когда именно система ПВО попадет в Украину, не разглашается.

Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Но к этой поставке присоединится еще одна страна, решившая остаться анонимной.

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