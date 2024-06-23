Зеленський: вже отримали рішення щодо нових Patriot, готуємо продовження

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"І далекобійність зараз - це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру", - наголосив він.

"Ми вже отримали рішення щодо нових Patriot для України й готуємо продовження, ми працюємо над постачанням іще систем ППО", - сказав президент.

Україна потребує ППО

Нагадаємо, днями заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що завдяки пакетам допомоги від партнерів Україна скорочує розрив у військових спроможностях з Росією, але потрібно більше систем ППО та далекобійна зброя.

Зокрема, цього тижня Румунія повідомила про рішення передати Україні свою систему Patriot. Коли саме система ППО потрапить в Україну, не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Але до цього постачання приєднається ще одна країна, яка вирішила залишитись анонімною.

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