Зеленский: уже получили решение о новых Patriot, готовим продолжение

Украина работает над поставкой новых систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время украинская армия нуждается в дальнобойном оружии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы уже получили решения о новых Patriot для Украины и готовим продолжение, мы работаем над поставками еще систем ПВО", - сказал президент. А дальнобойное оружие, по словам Зеленского, позволит Украине ускорить завершение войны. "И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем скорее удастся принудить Россию к справедливому миру", - подчеркнул он.