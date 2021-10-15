Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО. Его место занял Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Дмитрия Разумкова из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его место занял нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова", - говорится в документе.

В частности, согласно указу № 542/2021 от 14 октября, Зеленский поручил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны главу Верховной рады Руслана Стефанчука.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада отправила Разумкова в отставку после того, как ее инициировала фракция "Слуга народа".

Как отметил Зеленский, тот больше не выполнял партийную программу.

Сам Разумков после своей отставки не дал четкого ответа, есть ли у него президентские амбиции.