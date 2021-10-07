Разумков сказал, есть ли у него президентские амбиции
Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг экс-спикера Рады.
"Раньше говорили - с главы Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.
Сегодня народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа.
Напомним, Рада начала рассматривать назначение нового спикера.
Фракция "Слуги народа" обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов должность председателя от монобольшинтсва делегирован Руслан Стефанчук.
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