Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО. Його місце зайняв Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський вивів Дмитра Разумкова з персонального складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова", - йдеться в документі.

Зокрема, згідно з указом № 542/2021 від 14 жовтня, Зеленський доручив ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Верховної ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада відправила Разумкова у відставку після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".

Як зазначив Зеленський, той більше не виконував партійну програму.

Сам Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.